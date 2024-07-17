Она призвала девушек искать честных мужчин.

Украинская модель Анастасия Фокси заявила, что окончательно разошлась с турецким бизнесменом Муратом Налкагиоглу.

Интересно, что в конце июня пара сообщила, что ждет пополнения в семье. Тогда они поссорились, ведь турецкий бизнесмен не хотел рассказывать радостную весть на широкую общественность.

Однако как выяснилось позже, Фокси была беременна. Сейчас же она рассказала, что ждала ребенка от Мурата, но была вынуждена сделать аборт.

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Анастасия прикрепила справку о проведенной процедуре, чтобы "обрубить" все сплетни на эту тему. Прерывание беременности произошло на 5-6 неделе.

"Я бы очень хотела быть мамой во второй раз и быть счастливой женой. Верю, что это когда-нибудь будет. Главное - выбирайте правильных, честных, стабильных мужчин, которые не на словах и клятвах, а на деле будут для вас", - поделилась с подписчиками блогерша.

Напомним, что в мае пара разошлась, объявив об этом в своих Instagram. Однако позже они показались вместе в Турции на отдыхе, тем самым сообщив о воссоединении.

Тогда Анастасия "засветила" обручальные коль ца и намекнула на замужество, но не прокомментировала это никак. При этом в сети блогерша начала называть бизнесмена своим мужем. Сейчас пара снова не вместе.

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