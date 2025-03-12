Певица объяснила, что сейчас занимает главное место в ее жизни.

Известная украинская певица Ирина Билык, которой приписали роман с бывшим мужем артистки-предательницы Ани Лорак, отреагировала на слухи в сети. Звезда призналась, действительно ли между ней и Муратом Налчаджиоглу есть романтическая связь.

В комментарии для программы "ЖВЛ Представляет" народная артистка Украины намекнула, что сейчас она не находится в отношениях. Звезда развенчала слухи о романе с бизнесменом и отметила, что пока не спешит вступать в серьезные отношения. В то же время она не отрицает, что в ее жизни есть особый человек, с которым в будущем они могут быть вместе.

"Я сегодня могу сказать уверенно, что я самая счастливая женщина, потому что я свободна. На сегодня жить с мужчиной для меня было бы каким-то наказанием. Я могу встречаться, ходить на свидания - это классно. Я жду одного звонка, возможно, я с ним и выйду", - поделилась Билык.

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По ее словам, сейчас главное место в ее жизни занимает творчество. Она сосредоточена на музыке и своем развитии.

"Утром встаю в 6:30, готовлю завтрак и потом думаю о своих зрителях - какая я должна быть и что я должна показать на сцене. Но одна мысль меня всегда преследует: я не хочу быть лучше, чем я есть. Я хочу быть сама собой, какой я есть на самом деле", - добавила исполнительница.

Слухи о романе певицы и бизнесмена распространились в январе этого года. Тогда блогер Богдан Беспалов рассказал, что парочку застали за объятиями и флиртом на публике. Позже и сами Ирина и Мурат делились совместными кадрами и подогревали слухи о романе романтическими комментариями.

Напомним, ранее Ирина Билык рассказала, когда закончится война. Артистка уверена, что мир наступит совсем скоро.

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