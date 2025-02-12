Мурат ответил на пост бывшей избранницы.

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак - турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу - публично обратился к экс-супруге. В частности, к своей второй официальной избраннице - визажистке Лилии Реус.

Женщина опубликовала в своем Instagram кадры из прошлого года. На них заметно, что Лилии было тяжело и она постоянно плакала.

"В каждой ситуации есть год спустя. Всегда конец - это начало чего-то нового", - подписала Реус.

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Но на ее пост одним из первых отреагировал турецкий бизнесмен. Он написал несколько смайликов в виде птички и знака бесконечности. Сама же Лилия поставила лайк комментарию бывшего.

Кстати, подписчики визажистки сразу начали писать свои комментарии и предполагать, что Мурат и Лилия помирились. Однако некоторые вспомнили недавние слухи о том, что бизнесмен закрутил роман с Ириной Билык. Сам же Налчаджиоглу не стал молчать и ответил на все упреки.

"Появились активные комментаторы", - написал Мурат.

К слову, Мурат и Лилия сыграли свадьбу в июне 2023 году. Однако позже решили расторгнуть свой брак, а турецкий бизнесмен закрутил роман с Анастасией Фокси. Женщина якобы была беременной от него, но решила сделать аборт. Сейчас о своей личной жизни Мурат не рассказывает.

Напомним, ранее экс-супруг Ани Лорак откровенно ответил на слухи о романе с Билык.

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