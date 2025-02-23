Мурат Налчаджиоглу публично позаигрывал с певицей.

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак - украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу - подогрел слухи о романе с известной украинской артисткой Ириной Билык. Предприниматель публично позаигрывал с возможной возлюбленной.

Слухи о романе звезд распространились в январе этого года. Тогда блогер Богдан Беспалов рассказал, что парочку застали за объятиями и флиртом. Они мило общались и обменивались комплиментами. Позже и сами Ирина и Мурат делились совместными романтическими кадрами в своих соцсетях. На днях их заметиои на Ukrainian Fashion Week. Они держались за руки и позировали на камеры фотографов в объятиях.

На этот раз бизнесмен снова привлек внимание поклонников к их возможному роману. Билык опубликовала в своем Instagram видео, на котором показала, как красит губы красной помадой. В подписи к кадрам знаменитость задала провокационный вопрос мужской аудитории. В частности, она поинтересовалась, как им больше нравится целовать женщину, когда у нее накрашены губы или нет.

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"Вопрос к мужчинам - вам нравится целовать женщину с помадой или без?" - спросила певица.

В комментариях под постом своим мнением по этому поводу поделился Налчаджиоглу. Более того, он решил не ограничиваться лаконичным ответом, а начал публично заигрывать с Ириной. По его словам, если речь идет о губах Билык, то ему больше нравятся поцелуи без помады, потому что, мол, она мешает вкусу.

"Если речь идет о твоих устах, то только без... Ничто не должно мешать вкусу", - написал экс-супруг Ани Лорак.

Напомним, ранее Ирина Билык впервые отреагировала на слухи о романе с экс-супругом Ани Лорак. Исполнительница откровенно призналась, что Мурат - это типаж мужчины, который ей нравится. Правда, официально свои отношения ни одна из сторон пока не подтверждала.

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