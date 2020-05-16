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MONATIK посвятил трогательный пост своей семье

05:31, 16 мая 2020
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Монатик посвятил пост своей семье / фото instagram.com/monatik_official

Артист опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлены все члены его семьи: супруга Ирина Демичева и двое сыновей - Даниил и Платон. Все они позируют в одинаковых рубашках, крепко взявшись за руки. Свою публикацию Дмитрий сопроводил теплыми строками, пишет Апостроф.

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"Семья прежде всего! И важнее нет ничего. Просто помните... Она не даст утонуть и, я уверен, Вы не утонете, разве что в счастье!..." Люблю Вас безгранично и бесконечно! Всех с днем семьи!", - написал MONATIK.

Поклонники артиста не перестают восхищаться его семьей, о чем в очередной раз написали в комментариях. "Самые лучшие", "Берегите вашу семью! Вы прекрасные", "Какое же милое и теплое фото", "Какие же вы классные", - пишут фанаты.

Напомним, ранее Ирина Демичева, жена популярного украинского артиста MONATIK’а, публично призналась мужу в любви.

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Теги: #семья#Монатик