Супруга Monatik'a призналась мужу в любви после концерта на "Олимпийском" (фото)

Ирина поблагодарила музыканта за шоу LOVE IT ритм.

Ирина Демичева, жена популярного украинского артиста MONATIK’а, публично призналась мужу в любви.

Трогательный пост появился на ее странице в Instagram. Ирина поблагодарила музыканта за шоу LOVE IT ритм, которое отгремело на днях в Киеве, и призналась ему в нежных чувствах.

"Благодарю тебя и люблю MONATIK", - написала она и приложила к посту несколько кадров с выступления. Ирина Демичева, по совместительству, является директором проекта MONATIK.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 1 июня, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся концерт самого танцевального певца Украины MONATIK'а. Мультиартист представил фанатам новую программу под названием "Love it Ритм".