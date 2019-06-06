Супруга Monatik'a призналась мужу в любви после концерта на "Олимпийском" (фото)
Ирина Демичева, жена популярного украинского артиста MONATIK’а, публично призналась мужу в любви.
Трогательный пост появился на ее странице в Instagram. Ирина поблагодарила музыканта за шоу LOVE IT ритм, которое отгремело на днях в Киеве, и призналась ему в нежных чувствах.
Благодарю тебя и люблю @monatik_official Режиссер шоу: Стульников Денис @denis_stulnikov Музыка: MonatikChilibiSound (Монатик Дмитрий, Чилиби Антон, Еременко Сергей) Организаторы шоу: Virus Music Билетный оператор: Concert.ua MONATIK CORPORATION Место проведения: Команда НСК «Олимпийский» Хореография: Денис Стульников Константин Гордиенко Project Maneger: Анатолий Моджар @anatoliy_modzhar Помощники режиссера: @ketyhouse @juliazahilko Благодарны за помощь: @edhamandii Захилько Юлия Домотенко Екатерина Фотографы: Максимов Андрей, Харламов Андрей, Закревская Оля ⠀ В финальном блоке сияли невероятно ярко благодаря @frolovheart @ivfrolov @_anna_lu_ ❤️ Конечно же, хочу сказать спасибо нашим музыкантам @nikolairakov @zippy3131zip @sophistsonoforist И невероятной команде духового оркестра: @nastia_gudz, @dennisadutrumpet ⠀ Великолепным вокалисткам @basilaya_n @lidaleeofficial ⠀ Свет на высшем уровне @dmitryigolkin Звук @andrew_kapitanets @mykola.basyuk Артисты: Надя Дорофеева, Алена Алена, Лида Ли, Нино Басилая Выпускающий режиссер и его команда: Сергей Неклева, Сапрыкина Алена, Тущенко Анатолий, Каменева Алена, Тущенко Николай, Лымарь Олег, Анна Ковалевская, Анастасия Еременко, Валентин Кусяк, Артисты: Есипова Анастасия Моисеева Марина Кравченко Александра Кравченко Лиза Ларионова Таня Лаговская Алина Демянец Дима Присташ Дима Осипенко Дима Дмитриенко Женя Никита Левощенко Козенко Александр
"Благодарю тебя и люблю MONATIK", - написала она и приложила к посту несколько кадров с выступления. Ирина Демичева, по совместительству, является директором проекта MONATIK.
Как сообщал УНИАН, в субботу, 1 июня, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся концерт самого танцевального певца Украины MONATIK'а. Мультиартист представил фанатам новую программу под названием "Love it Ритм".