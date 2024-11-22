Сара Киперман также ответила, делала ли она инъекции у косметологов.

Младшая дочь известной певицы Веры Брежневой - 14 летняя Сара Киперман - впервые призналась, делала ли она пластические операции. Девушка поделилась, прибегала ли к другим изменениям во внешности с помощью косметологических процедур и рассказала о своем уходе.

Звездная дочь часто делится новыми фотографиями в сети. После публикации очередной порции контента подписчики девушки заподозрили, что она могла ложиться на стол пластического хирурга и что-то меняла в себе. Слухи о внешнем виде Сары ходили и раньше. В частности, пользователи писали, что девушка выглядит слишком взрослой, а также предполагали, что она могла себе сделать инъекцию по увеличению губ у косметолога.

Однако в своем Telegram Киперман опровергла эти слухи. По ее словам, она еще не делала никаких пластических операций. Школьница заверила, что ее красота - это заслуга родителей и их генов. А также девушка указала, что регулярно ухаживает за кожей лица.

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"Все естественная красота. Спасибо маме и папе за гены и Богу за процедуры по уходу за лицом. Никаких филлеров, ботокса", - отметила Сара.

К слову, сейчас Сара живет в Италии, а раньше она находилась в Швейцарии. Девушка рассказывала, что хочет стать дизайнером интерьеров и будет изучать это дело в университете в Европе. Она планирует поступить в итальянский Институт Марангони, где ранее учились Доменико Дольче и Франко Москино.

Дочь Брежневой родилась в ее браке с бизнесменом Михаилом Киперманом, за которого она вышла замуж в 2006 году.

Напомним, ранее известный блогер рассекретил избранника Сары Киперман. Он также рассказал о семье бойфренда девушки.

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