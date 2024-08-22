Он также рассказал о семье бойфренда Сары.

Недавно 14-летняя дочь певицы Веры Брежневой - Сара - впервые показала своего бойфренда. Тогда девушка лишь лаконично поздравила избранника Эндрю Андерсона с днем рождения и не писала подробностей их отношений.

Однако известный блогер и обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов рассекретил больше информации о парне. В частности, по его словам, Эндрю оказался россиянином.

"21-летний россиянин Андрей Бенедиктов, который занимается IT-бизнесом в Италии. Вера, а ничего, что твоя дочь несовершеннолетняя и он старше так на лет 7?" - написал Бесплалов в своем Telegram-канале и обратился к звездной матери.

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Он также добавил, что родители избранника Сары разведены, а его папу даже подозревали в мошенничестве.

"Живет в Италии вместе со старшей сестрой Лизой, ей 24 года, работает байером. Его отец из спортивной сферы бизнеса. Поэтому молодой ай-ти-"предприниматель" именно благодаря российским рублям отца, у которого было несколько спортивных залов в московии. Поговаривают, что отец Андрея в 2015 году был на скамье подсудимых за мошенничество. С женой Жанной они разведены, в 2023 году она подала в суд и требует от бывшего мужа более 10 млн рублей", - добавил блогер.

К слову, сейчас Сара живет в Швейцарии. Ранее она рассказывала, что хочет стать дизайнером интерьеров и будет изучать это дело в университете в Европе. Сколько длятся отношения Киперман с россиянином - пока неизвестно.

Напомним, ранее стало известно, что дочери Веры Брежневой улетели на отдых за границу без звездной мамы.

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