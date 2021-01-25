Пара вместе уже почти пять лет.

Украинский артист Виктор Павлик рассказал, что ранее его супруга Екатерина Репяхова была очень ревнивой.

Об этом сообщает ValevskaSHOW.

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По словам артиста, у них с Екатериной хорошие отношения. Они любят друг друга, несмотря на разницу в возрасте.

"У нас довольно большая разница в возрасте, почти 30 лет. Но в мире много примеров таких браков. Тут возраст абсолютно не при чем, если между нами хорошие отношения, если есть любовь, если нам хорошо и все классно. Катя меня понимает с полувзгляда, и я ее понимаю. Она знает, что мне лучше сказать, когда лучше промолчать, как мне где-то уступить", - сказал Павлик.

Также он добавил, что первые несколько лет их отношений были не совсем такими как сейчас. На данный момент Катя намного лучше его понимает и часто идет на уступки. Он отметил, что несмотря на юный возраст девушка очень мудрая.

"Мы уже почти 5 лет вместе, и я чувствую, что первые несколько лет немного было не так. Она более была ревнивая, у нас больше было ссор, недоразумений. А сейчас она меня хорошо знает. Она понимает, что мне 55 лет, а ей 26, есть немного разница. Но она заметно мне уступает во всем. Несмотря на то, что она юная, уже мудрая", - добавил Павлик.

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Автор: УНИАН