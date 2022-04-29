Антонина рассказала, что Оксана Билозир дала разрешение на исполнение композиции "Коханий" еще 11 лет назад.

Украинская певица Тоня Матвиенко прокомментировала угрозы коллеги по сцене Оксаны Билозир обратиться в суд из-за якобы нарушения авторских прав. Свою позицию Антонина опубликовала в Instagram.

Тоня Матвиенко заявила, что ничего не хотела писать по данному поводу, однако для баланса мнений все же решила напомнить, что получила разрешение от Билозир исполнять композицию "Коханий" на своих концертах еще 11 лет назад. Ведь именно тогда она впервые исполнила ее во время кастинга вокального шоу "Голос країни".

"По завершению "Голосу" я начала ассоциироваться с песней, поэтому захотела ее исполнять и дальше. Уже во время записи альбома я обратилась к Оксане Билозир с запросом, может ли песня попасть в пластинку. На запрос получила отрицательный ответ, однако получила разрешение на использование песни во время выступлений", - поделилась Тоня.

Она крайне удивлена, почему вопрос о том, можно ли использовать эту песню, снова поднялся сейчас, во время войны в Украине.

"Сейчас мне досадно и неприятно, что Оксана забыла о своем разрешении исполнять мне упомянутое музыкальное произведение. За 11 лет с момента, когда я спела впервые песню "Коханий", Оксана вспомнила об этом именно сейчас", - возмутилась дочь Нины Матвиенко.

Напомним, Полякова и Матвиенко вляпались в скандал. Оксана Билозир "разнесла" певиц за то, что они перепели ее песни.

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