Певец объяснил, почему это важно.

Украинский певец Коля Серга высказался относительно мобилизации в Украине. Он заявил, что каждый мужчина должен пойти в военкомат. Артист отметил, что это не значит, что всех должны отправить на фронт.

"По моему мнению, в это сложное время мы должны быть ответственными гражданами и помогать своему государству и своему народу. Поэтому каждый должен пойти в военкомат, отметиться и вернуться к своей работе. Не всех сразу отправляют на фронт. Сначала идут те, у кого военный опыт или нужные навыки. А уже потом добирают людей, которые не были причастны к военному делу", - рассказал Серга "24 каналу".

Он отметил, что армия - большая система. По словам певца, этой системе необходимы мотивированные люди.

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"Сначала эти люди проходят обучение и соответствующую подготовку, а уже потом их отправляют в зону боевых действий. Тем не менее, стоит отметить, что на фронте есть разные направления. Например, работа с документами, с морально-психологическим состоянием, повара, юристы, механики-водители, программисты. Ведь армия - это большая система и для того, чтобы она работала сбалансированно и равномерно, необходимо обеспечить все цеха мотивированными, мощными исполнителями", - добавил Серга.

Напомним, певец после полномасштабного вторжения РФ в Украину вступил в ряды ВСУ. В декабре он показал, что после себя оставили оккупанты в Изюме.

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