Артист показал уничтоженный патриотический граффити.

Известный украинский музыкант Коля Серга, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину вступил в ряды ВСУ, рассказал о возмутительном случае в Изюме. Неизвестные поклонники "русского мира" уничтожили созданный харьковским художником патриотический граффити.

"Ватные вандалы уничтожили в Изюме граффити с патриотической надписью "Изюм". Но те вср*тые "ждуны", наверное, не понимают, что украинский дух только закаляется в сопротивлении. И уже сегодня на том же месте новый мурал, гораздо больший и недостижимый для вандалов. Ибо у них из инструментов есть только тупая голова и десять метров разбега для ее применения", - высказался участник "Культурного десанта" Коля Серга.

Он показал фото, на котором видно, что плитку с рисунком сняли со стены. Однако Коля подчеркнул - Украину не победить. Поэтому теперь на том же месте красуется новый рисунок. Он в разы больше, чем предыдущий.

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"Изюм – это Украина, baby. Кто не согласен – в задницу. А задница от Изюма это где-то 100 км к северу", - резюмировал музыкант.

Напомним, Коля Серга выступил в центре Херсона с мощным стихотворением

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