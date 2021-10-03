Российская певица Слава совсем недавно потеряла маму, которая умерла от коронавируса. Женщины были очень близки, и Слава до сих пор тяжело переживает потерю самого близкого человека.
По словам певицы, ей с каждым днем все тяжелее и тяжелее. Более того, она рассказала, что женщины в ее семье живут недолго.
"Это такая большая потеря, с которой я не свыкнусь. С каждым днем мне все тяжелее. Она молодая совсем была", – сказала певица.
Также она добавила, что над ее семьей царствует какой-то злой рок. 41-летняя Слава боится приближающейся смерти, поэтому старается сейчас каждый день проживать по полной.
"Мы уже привыкли, что все женщины в нашем роду рано уходят из жизни. Нам страшно, конечно. Поэтому я живу по полной программе", - подытожила звезда.
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Слава - российская певица, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий "Песня года" и "Золотой граммофон" и многих других премий.
Более 18 лет находится в близких отношениях с бизнесменом, бывшим генеральным директором ЗАО "Национальная резервная корпорация" Анатолием Данилицким. От этого союза родилась дочь - Антонина Сланевская.
СЛАВА - Без тебя меня нет
СЛАВА - Одиночество
Слава - Расскажи мне мама
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