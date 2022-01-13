Бизнесмен поделился одной из своих новогодних резолюций.

Главный герой двенадцатого сезона романтического реалити "Холостяк" Алекс Топольский дал себе обещание на Новый 2022 год.

"Одна из моих новогодних резолюций: в 2022 году я себе обещаю, что буду всегда заниматься только тем, что мне в кайф. И это будет у меня получаться так классно, что мне это будет приносить доход", - написал Топольский.

К слову, Топольский на проекте "Холостяк" будет искать девушку, с которой у него будут совпадать ценности и взгляды на жизнь. Также он хочет видеть рядом с собой девушку, с которой у них будет искренность и любовь.

Читайте также"Какая красивая": Лобода похвасталась роскошной фигурой на отпускеКак сообщал УНИАН, премьера 12 сезона романтического реалити "Холостяк" состоится в марте 2022 года. Съемки шоу уже стартовали. Ведущий - Григорий Решетник.

Главным героем шоу на этот раз стал 32-летний Алекс Топольский - украинец, который построил успешный бизнес по недвижимости в Америке.

Тем временем в сети начались жаркие дискуссии по поводу внешности парня: одним она нравится, другие же ее критикуют. УНИАН собрал самые горячие фото нового "холостяка" Алекса Топольского.

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