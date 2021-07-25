Стрелки на глазах, ультракороткое платье и дерзкий рок: стиль и манера исполнения Маши Поляковой пользователи не оценили.

Дочь Оли Поляковой дала первый рок-концерт. Маша Полякова создала свою группу, которая получила название "ШВЫ". Во время выступления дочь известной певицы вела себя уверенно и дерзко, а ее матерная песня шокировала многих фанатов.

Видео с концерта Маша Полякова опубликовала на своей странице в Instagram, также фрагментами выступления дочери делилась в своих социальных сетях и ее звездная мама.

Для концерта Маша Полякова выбрала ультракороткое платье и кеды. Дочь певицы сделала себе броский макияж с большими стрелками на глазах, свой образ она дополнила чокером. Однако внешний вид наследницы Поляковой - не самое главное, что озадачило фанатов. Большего внимания привлекла песня 16-летней девушки.

Читайте также"Ноги как у Поляковой": Леся Никитюк впечатлила горячим фото в бикини на отдыхе в Черногории"Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й", - пела Маша Полякова в одной из своих песен. Дочь Поляковой без стыда произносила матерные выражения при своей матери, которая с улыбкой снимала все происходящее на видео.

"Грубо, одни маты и крики", "фу, не зашло", "это ужасно, кровь из ушей", "куда смотрит мать", - пользователи негодуют из-за песен и дерзкого образа Маши Поляковой.

Сама Оля Полякова не видит в концерте дочери ничего зазорного. Она публиковала кадры с выступлением рок-группы, а в комментариях указала, что она в восторге от таланта своей наследницы.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко