В сюжете видео и в самой песне идет речь о том, что в потоке дел и жизненных забот надо беречь свою внутреннюю девочку – заботиться о ней, холить и регулярно выгуливать.

Популярная украинская певица, "королева ночи" Оля Полякова порадовала поклонников музыкальной новинкой. Она представила яркий и дерзкий клип на песню "Взрослая девочка". Звезда в очередной раз ошеломила своих поклонников, а видеоработа уже покоряет фанов певицы.

Видео Поляковой, которое она обнародовала на YouTube-канале, получилось не только очень ярким, но и забавным. Она в очередной раз показала свой стиль в музыке и сценических образах.

По сюжету, героиня клипа остается в свой день рождения одна и вызывает не одну Олю Полякову, а сразу семь. Певица появляется в своих самых известных образах из клипов и начинает развлекать одинокую именинницу. Таким образом Оля Полякова стала первой в мире артисткой, которую клонировали.

В сюжете видео и в самой песне идет речь о том, что в потоке дел и жизненных забот надо беречь свою внутреннюю девочку – заботиться о ней, холить и регулярно выгуливать.

Читайте такжеОля Полякова показала первые кадры со съемок нового клипа и раскрыла имя главной героини"Видео воплощает в себе мечту каждого артиста: наплодить своих клонов и подсчитывать прибыль, забыв о трудностях гастрольного графика и "жизни на колесах" по разбитым дорогам", - сказано в описании к ролику.

Режиссер видео Любомир Левицкий работает в Голливуде и не снимает клипы. Однако для украинской исполнительницы он сделал исключение. Мужчине удалось создать технически сложную работу. Главную роль в музыкальном ролике сыграла звезда комедии "Скажене весілля" Инна Приходько.

Оля Полякова старалась, чтобы все было безупречно. Конечно, особое внимание она сконцентрировала на эпатажных образах. Звезда позировала на камеру в яркой одежде, с насыщенным макияжем и неординарными прическами.

Оля Полякова - "Взрослая девочка": видео

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Автор: Виктория Гордиенко