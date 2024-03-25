Они сыграли свадьбу еще в прошлом году.

"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко уже год официально замужем. Все это время она скрывала своего загадочного мужа, однако в первую годовщину решилась показать его своим поклонникам.

Избранником Апанасенко оказался заместитель министра цифровой трансформации Украины по развитию IТ-отрасли Александр Борняков.

На своей странице в Facebook модель нежно обратилась к супругу. Она поблагодарила его за смелость, чувство безопасности, поддержку, веру в ее силы и за многое другое.

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"Ты не только мой муж, ты мой союзник, друг, напарник и мой самый родной человек во Вселенной. Обещаю быть рядом с тобой на протяжении всех лет, которые нам отведены. Быть тылом, поддержкой и движущей силой на пути к новым высотам. Благодарю тебя за этот светлый день год назад, без пышных празднований и лишней мишуры. Только вдвоем", - обратилась к мужу Апанасенко.

Чем известна Виктория Апанасенко

Виктория Апанасенко - украинская модель, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2022". Победительница конкурса национальных костюмов и обладательница специальной награды "Дух карнавала" на конкурсе "Мисс Вселенная 2022", на котором представляла Украину.

В 2016 году она снялась в документальном фильме "Закон Магнитского. За кулисами", а в 2019 году снялась в комедийном сериале "Короли палат".

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