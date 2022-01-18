Экс-президент США Барак Обама также публично поздравил жену.

Супруга 44-го президента США Барака Обамы - Мишель - отпраздновала свое 58-летие.

В честь этого события Мишель Обама опубликовала в Facebook видео своего "танца" возле именинного торта. В подписи к посту экс-первая леди Америки поблагодарила людей за многочисленные поздравления.

"День рождения! Вот и сладкий 58-й! Искренне благодарю за ваше проявление любви. Независимо от того, посылали ли Вы сообщения по электронной почте или публиковали в социальных сетях, каждое из них, которое я получила сегодня, много значило для меня. Я очень благодарна, что так много людей поддерживают меня. С нетерпением жду, что приготовит этот следующий год", - написала Обама.

Некоторые пользователи сети признались, что не сразу узнали Мишель. Она была без привычного гламурного макияжа, а ее волосы на этот раз не были искусственно выпрямлены, а завивались натуральными мелкими кудрями.

Экс-президент США Барак Обама поздравил жену постом в Facebook.

"С днем рождения, Мишель. Моя любовь, мой партнер, мой лучший друг", – написал он, поделившись их совместным фото на пляже на фоне заката.

Отметим, пара Барака и Мишель Обамы воспитывает двух дочерей - 23-летнюю Малию и 20-летнюю Сашу. В октябре 2021 года они отметили 29-ю годовщину своей свадьбы.

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