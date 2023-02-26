Все это произошло еще несколько лет назад.

Украинская певица и экс-участница легендарной женской группы "ВИА Гра" Миша Романова рассказала о конфликте с Верой Брежневой. Как оказалось, между ними возник конфликт. Брежнева даже писала Романовой жесткое сообщение.

"С Верой мы никогда не были подругами и даже у нас был там такой небольшой конфликт. Я не знаю, почему я упомянул об этом, но это была очень старая история этой истории, вероятно, 5 лет. Когда я ушла из группы, она очень резко отреагировала на одно из моих первых интервью .Я очень удивилась, почему она это сделала, ведь мы с ней совсем не были подругами и наши интересы были весьма разными", - рассказала Романова в интервью Славе Демину.

Тогда певица объясняла, почему ушла из "ВИА Гры". Судя по всему, Брежневой это не понравилось. Она даже решила написать Романовой о своем возмущении.

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"Я назвала одну из причин, почему я покинула группу, и она мне написала СМС. Оно было довольно в жесткой и грубой форме, она меня обвинила во лжи. Что я там что-то не договорила или сказала, что я захотела развития сольного, ведь это нормально. Я ответила ей в такой же форме... Мы с ней не дружили и она не знала там о каких-то моих планах, и я вообще не поняла, почему она мне написала так", - призналась певица.

Сейчас же она не хочет говорить что-то плохое о Брежневе. По словам Романовой, она очень уважает артистку. Кроме этого, она хорошо относится к Константину Меладзе, поэтому не будет оскорблять женщину, которую он любит.

Напомним, ранее Романова "засветила" своего таинственного возлюбленного.

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