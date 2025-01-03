Участники группы Burned Time Machine уже отреагировали на его скандальное высказывание.

Полтавский музыкант и участник рок-группы Burned Time Machine Мирослав Щербак резко высказался о представителях ТЦК.

В своем Instagram он призвал "бить и убивать ТЦК". Более того, Щербак подчеркнул, что это якобы обязанность каждого украинца.

"Обязанность каждого украинца - убить представителя ТЦК. Нас не должно интересовать, в форме он или без. Так же, как мы не должны искать "добрых русских". Мы не должны искать добрых ТЦК. Мы должны держаться вместе. И дать пи*д*лей мусорам", - написал Мирослав.

Видео дня

Интересно, что позже мужчина удалил сторис со своей страницы.

Реакция группы Burned Time Machine

Группа Burned Time Machine уже отреагировала на слова Мирослава. Коллектив отметил, что Щербак допустил катастрофическую ошибку и не понимал последствий своих высказываний. Поэтому группа решила разорвать с ним сотрудничество и написала о ситуации так:

"Нам искренне обидно, стыдно и мы не поддерживаем высказывания Мирослава. Позиция группы всегда была всем известна - Burned Time Machine всегда поддерживали ВСУ и волонтерили с первых дней полномасштабного вторжения (в том числе и Мирослав). Каждый совершает ошибки, и мы верим в то, что люди заслуживают на второй шанс, поэтому это уже вам решать, будет он или нет. Для нас пока работа с этим участником прекращается. Группа не должна нести ответственность за действия и тезисы, которые мы не разделяем".

Напомним, ранее известная украинская певица устроила рейд ТЦК в центре Львова ради хайпа.

Вас также могут заинтересовать новости: