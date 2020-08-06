"Абсурдная смена позиции": Фейгин назвал ошибкой тактику защиты Ефремова

Заявление Ефремова о том, что он якобы не помнит того, что произошло, никак не поможет ему, убежден правозащитник.

Тактика отрицания вины российского актера Михаила Ефремова в смертельном ДТП, что избрана защитой, не выгодна для него.

Такое мнение «Обозревателю» высказал российский правозащитник Марк Фейгин. "Объективных доказательств более чем достаточно. Этот участок дороги напичкан камерами и в деле, безусловно, есть материалы с видеофиксаторов. И потом, это противоречит самим показаниям Ефремова сразу после ДТП", – напомнил Фейгин.

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Он признал, что попытки адвоката любыми способами защитить подзащитного вполне понятны, "это и должен делать адвокат". Но заявление Ефремова о том, что он якобы не помнит того, что произошло, никак не поможет ему, убежден правозащитник.

По его мнению, вместо тактики на "абсурдную смену позиции" защиты следовало бы выбрать другую – делать акцент на хроническом алкоголизме Ефремова и настаивать на необходимости его лечения.

"Это не отменяет уголовной ответственности, но все-таки лечение – это необходимая вещь. Вообще не совсем понятно, насколько он осознавал характер своих действий, когда садился за руль автомобиля и после того", – сказал Фейгин.

Он объяснил, что статья, по которой обвиняется Ефремов, предусматривает тюремное заключение сроком до 12 лет. Поскольку актер не признает вину, а алкогольное опьянение будет трактоваться как отягчающее обстоятельство, он будет осужден на "реальный срок".

"Какая будет цифра – это загадка. Скорее всего, не меньше 6 лет", – спрогнозировал правозащитник.

Как сообщал УНИАН, 8 июня на Смоленской площади в Москве машина Ефремова выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном, водитель которого умер в больнице. Установлено, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Под домашним арестом Ефремов находится с 9 июня, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ефремов заявил в суде, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову.

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