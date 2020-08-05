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"Ничего не помню": скандальный актер Ефремов не признал вину в смертельном ДТП

12:58, 05 августа 2020
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ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня / khakasia.info

Об этом сообщает ТАСС.

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"Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню", - заявил Ефремов.

"Мы даже просим суд помочь нам. Может, Ефремов в ходе заседания вспомнит все события той ночи", - отметил его адвокат Эльман Пашаев.

Как сообщал УНИАН, 8 июня на Смоленской площади в Москве машина Ефремова выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном, водитель которого умер в больнице.

Установлено, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Под домашним арестов Ефремов находится с 9 июня, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Теги: #дело Ефремова#Михаил Ефремов