"Ничего не помню": скандальный актер Ефремов не признал вину в смертельном ДТП

По словам актера, он не может признать себя виновным, поскольку ничего не помнит.

Российский актер Михаил Ефремов заявил в суде, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову.

Об этом сообщает ТАСС.

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"Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню", - заявил Ефремов.

"Мы даже просим суд помочь нам. Может, Ефремов в ходе заседания вспомнит все события той ночи", - отметил его адвокат Эльман Пашаев.

Как сообщал УНИАН, 8 июня на Смоленской площади в Москве машина Ефремова выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном, водитель которого умер в больнице.

Установлено, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Под домашним арестов Ефремов находится с 9 июня, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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