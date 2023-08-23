Они массово отказались от участия.

26 августа в Варшаве должен был состояться фестиваль Easy Busy Fest, на котором должны были выступить украинские знаменитости - "Океан Эльзы", The Hardkiss, Yaktak, Alyona Alyona, Владимир Дантес, Wellboy, Kola и другие.

Однако после того, как основательница фонда Stand with Ukraine Наталья Панченко заявила, что одним из спонсоров мероприятия будет человек из России, украинские артисты сразу же начали бойкотировать фестиваль.

Как выяснилось, одним из спонсоров был бренд Monolith, владелец которого - выходец из России. Известно, что он также имеет в Европе сеть "Russian shops", которая в этом году заходит в Польшу.

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"Меня трясет и я не знаю, что делать в таких ситуациях. Единственное, что остается – писать. В надежде хотя бы до кого достучаться", - говорит Панченко.

Украинские артисты сразу же начали бойкотировать фестиваль. Организаторы Easy Busy Fest заверили, что владелец Monolith оплатил только наружную рекламу, но больше никакого отношения к фесту не имеет. Но это никак не повлияло на мнение музыкантов. В итоге фестиваль пришлось отменить.

Что говорят звезды об этом фестивале

Группа "Океан Эльзы": "Мы не будем принимать участия в фестивале. Первое и основное условие к любым событиям, в которых мы участвуем – отсутствие чего-либо, имеющего хоть малейшее отношение к стране-агрессору. Это не просто проговаривается со всеми организаторами. Это базовое для нас настолько, что в наших контрактах есть отдельный пункт на этот счет. Это наша позиция с 2014 года, и она не изменится".

The Hardkiss: "Вынуждены объявить об отказе от участия в фестивале. Нам очень жаль, что организаторы, не оповестив артистов, присоединили к спонсорству компанию, которая имеет связь со страной-агрессором. Для нас такое сотрудничество недопустимо".

Владимир Дантес: "Дорогие! Я и все артисты отказались от участия в фестивале. Этого феста не будет. С нами не было согласований по поводу этих спонсоров".

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