Такое заявление сделала ее коллега Лайма Вайкуле.

Известная певица Лайма Вайкуле недавно устраивала фестиваль в Юрмале в поддержку Украины. На мероприятии выступили многие известные артисты, а среди гостей были Максим Галкин, Алла Пугачева, Андрей Макаревич и другие.

В интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм" Лайма рассказала, что приглашала и Софию Ротару, однако та не приехала на фестиваль.

По словам артистки, ее коллеге никто не нужен, кроме ее семьи. Сейчас Ротару живет в окружении своих близких и родных, и это для нее самое главное.

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"Ей, мне так показалось, никто не нужен, кроме семьи. Поэтому у нас нет такого, чтобы мы звонили друг другу каждый день. Мы говорили с ней. У нас достаточно близкие отношения - я много чего знаю о ней, а она обо мне", - сказала Вайкуле.

Она добавила, что Ротару сейчас находится в безопасности. Однако в какой именно стране сейчас живет певица она не сказала.

"Я знаю, что она в безопасности, и этого достаточно для меня. Если она захочет, то всегда может позвонить, а я не люблю навязываться. Придет время, надеюсь, и Софа приедет к нам, если захочет", - добавила Лайма.

Напомним, ранее Вайкуле выдала реакцию Ротару на начало большой войны.

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