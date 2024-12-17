Певец рассказал, что испытывает сильные чувства к коллеге.

Украинский певец Melovin официально подтвердил слухи о романе с коллегой по сцене SWOIIA. Эту новость артист сообщил в интервью для программы "ЖВЛ".

По словам 27-летнего музыканта, их отношения с возлюбленной давно переросли границы дружбы.

"Катя старше меня всего на несколько лет. Но когда я был маленьким, то говорил маме, что когда вырасту, женюсь на Кате. Действительно, я влюблен", - признался Melovin.

Певец рассказал, что они с SWOIIA проводят вместе много времени, неоднократно оставались ночевать друг у друга и имеют очень сильные чувства.

"Как все сложится дальше и во что это может перетечь, это зависит не только от меня. Катя не ожидала этого", - поделился своими эмоциями артист.

В свою очередь, и сама SWOIIA подтвердила, что между ними с Melovin возникли романтические чувства.

"Вообще-то я думала, что нашла себе друга, а оказалось больше, чем друга", - призналась певица.

Сотрудничество над песней "Зодиак" стало для Melovin началом чего-то большего - он влюбился в свою дуэтную партнершу SWOIIA.

Напомним, Melovin впервые рассказал, как узнал об изменах экс-бойфренда.

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