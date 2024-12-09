Популярный украинский певец Melovin, который недавно признался, что ему изменил любимый человек, рассказал, как он узнал об этом.
Оказалось, что артист чувствовал, что что-то происходит за его спиной. Поэтому однажды попросил телефон своего партнера, с которым встречался почти два года.
"У меня такая классная чуйка. Я попросил телефон, зашел и увидел приложение. Говорю: "Скачай его, если ты говоришь, что ничего нет". Он скачал, а там дохр*на переписок с людьми. Я говорю: "А ты уже с кем-то виделся?", а он говорит, что нет. Я открываю следующее сообщение, а там: "Спасибо за встречу. Я на черной машине", - рассказал певец в программе "Тур звездами".
Он также отметил, что это была вторая измена. Первую, по словам Melovin, он смог простить, но до сих пор получает новые подробности отношений экс-возлюбленного на стороне.
"Там оказалось много партнеров и до сих пор до меня доходят люди, которые рассказывают: "А мы там что-то мутили", и поэтому это тяжело. Мне все напоминает, мне хрен*во от этого. Мне противно, я злой".
Артист добавил, что теперь не может доверять людям и работает над этим.
"У меня максимальное недоверие, я во всем вижу, что что-то происходит не так, что что-то коварное. Человек из прошлого меня травмировал. Теперь мне надо время для того, чтобы себя подреставрировать, очень тяжело", - сказал Melovin.
Напомним, ранее Melovin прокомментировал новые отношения с певицей SWOIIA, с которой они записали совместную песню.