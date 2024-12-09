Он также признался, что те отношения его травмировали.

Популярный украинский певец Melovin, который недавно признался, что ему изменил любимый человек, рассказал, как он узнал об этом.

Оказалось, что артист чувствовал, что что-то происходит за его спиной. Поэтому однажды попросил телефон своего партнера, с которым встречался почти два года.

"У меня такая классная чуйка. Я попросил телефон, зашел и увидел приложение. Говорю: "Скачай его, если ты говоришь, что ничего нет". Он скачал, а там дохр*на переписок с людьми. Я говорю: "А ты уже с кем-то виделся?", а он говорит, что нет. Я открываю следующее сообщение, а там: "Спасибо за встречу. Я на черной машине", - рассказал певец в программе "Тур звездами".

Он также отметил, что это была вторая измена. Первую, по словам Melovin, он смог простить, но до сих пор получает новые подробности отношений экс-возлюбленного на стороне.

"Там оказалось много партнеров и до сих пор до меня доходят люди, которые рассказывают: "А мы там что-то мутили", и поэтому это тяжело. Мне все напоминает, мне хрен*во от этого. Мне противно, я злой".

Артист добавил, что теперь не может доверять людям и работает над этим.

"У меня максимальное недоверие, я во всем вижу, что что-то происходит не так, что что-то коварное. Человек из прошлого меня травмировал. Теперь мне надо время для того, чтобы себя подреставрировать, очень тяжело", - сказал Melovin.

Напомним, ранее Melovin прокомментировал новые отношения с певицей SWOIIA, с которой они записали совместную песню.

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