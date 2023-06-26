Она не смогла сдержаться.

Украинская певица Злата Огневич рассказала, как в аэропорту в Хорватии услышала русский язык и по акценту сразу поняла, что там находилась россиянка.

Знаменитость не выдержала и подошла к девушке, чтобы высказать все что она думает о России и ее гражданах.

"Я не смогла себя сдержать. Я сказала ей, что мечтаю, чтобы они (россияне, - УНИАН) скорее исчезли. Она, конечно, не поняла половину слов, но поняла, что я ей не комплименты говорю. Я не смогла промолчать, это сильнее меня", - сказала Огневич.

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Она добавила, что если бы на месте этой женщины был мужчина, то она вряд ли ушла бы оттуда целой и невредимой.

"Если бы на ее месте был мужчина, думаю, он бы просто меня ударил", - подытожила певица.

Злата Огневич вернулась в соцсети

Недавно певица решила устроить себе цифровой детокс и отдохнуть от социальных сетей. Тем временем она поехала в Хорватию на отдых. Позже знаменитость вышла на связь с поклонниками и призналась, что ей там очень понравилось, поэтому она с удовольствием вернется в эту страну еще раз.

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