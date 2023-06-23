Знаменитость решила устроить себе цифровой детокс и немного отдохнуть от соцсетей.

Украинская певица Злата Огневич решила устроить себе цифровой детокс и отдохнуть от соцсетей. Отдых от блога она совместила с поездкой в Хорватию. Там певица отдохнула около моря и насладилась мирной жизнью, но теперь спешит вернуться на родину. Подробностями исполнительница хита "Світло" поделилась в Instagram-профиле.

"Детокс на 2-3 дня от Instagram несколько затянулся. Здесь не будет философских предложений о познании и всего остального (об этом позже). Но есть слова благодарности за жизнь, за каждый день, за возможность вернуться в Украину, за возможность творить и этим согревать сердца людей. Благодарность каждой и каждому воину ВСУ", - сообщила Огневич.

Исполнительница добавила, что ей очень понравился отдых в Хорватии, поэтому она готова возвращаться туда снова.

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"Хорватия. Как я могла пропустить эту страну? Недавно дала себе слово, что не буду возвращаться дважды в одну и ту же страну, а буду открывать мир. Но... Сюда хочу вернуться еще", - резюмировала Злата.

Чем Злата Огневич занимается во время войны в Украине

Артистка дает благотворительные концерты, рассказывает в своем блоге правду о зверствах РФ в Украине, а также нередко ездит на позиции к защитникам, чтобы порадовать их своим творчеством.

Отец Златы - хирург, поэтому с самого начала полномасштабной войны он вступил в ряды ВСУ, чтобы спасать раненых защитников.

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