Ведущая отправилась за границу и рассекретила страну, в которой находится.

Известная украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина вышла на связь из-за границы. Знаменитость отправилась на отдых в Европу и рассказала о последствиях, с которыми столкнулась после ее так называемого "ареста" в России.

Как известно, в прошлом году Московский суд заочно вынес приговор в отношении украинки. Ефросинину тогда приговорили к семи годам лишения свободы за якобы распространение "фейков" об оккупантах. Сейчас звезда находится в розыске в стране-агрессоре.

Тогда так называемый "приговор" не расстроил Марию, а наоборот она даже с юмором высказывалась об этом, однако не все так весело, как казалось. Оказалось, что этот "арест" не позволяет ведущей посещать страны, у которых дружеские отношения с Россией. Дело в том, что таких стран почти 30% и пересекая их границу, Марию там могут арестовать.

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"В начале 2023, когда в з*лупии меня объявили в розыск и осудили на семь лет колонии, меня вы все поздравляли с этим! Но мало кто знает, что этот приговор накладывает серьезные ограничения на мои путешествия - я не могу ездить примерно в 30% стран мира, потому что они дружественны с Россией и могут меня выдать. Вот такая история... В Грузию свою любимую не могу, например. Никакой Турции, Эмиратов...", - поделилась блогерша в своем Instagram.

Однако Ефросинина обратилась за помощью к туроператорам и все же смогла поехать в отпуск. Знаменитость отправилась в Италию и уже поделилась первыми кадрами с отдыха у моря. Интересно, что за границу Мария поехала совсем одна.

"Я позволила себе это... Почувствовав, что внутри пустота, поехать в путешествие для себя... Без вины. Без детей. Без намерения сделать "домашку" по работе", - поделилась ведущая.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала, как оккупанты изуродовали ее квартиру. У сына звезды во время очередного обстрела началась паническая атака.

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