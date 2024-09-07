Известная украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала, какие повреждения получила ее квартира во время очередной атаки россиян. Знаменитость поделилась, как ее сын пережил обстрел.
В ночь на субботу, 7 сентября, оккупанты пытались нанести удар по столице. Они выпустили по Украине дроны. К счастью, силам ПВО удалось сбить беспилотники и в Киеве обошлось без жертв.
В результате взрывов получила повреждения квартира Ефросининой. В своем Instagram она рассказала, что в ее доме образовалась трещина на потолке. Это очень напугало саму ведущую и ее 10-летнего сына Александра. Мальчик находился в таком стрессе, что у него случилась паническая атака. Звездная мама, которая сама пребывала в подавленном состоянии, долго не могла успокоить сына.
Мария говорит, что с каждым днем ей все сложнее восстанавливать равновесие и сохранять оптимизм. Однако она добавляет, что не будет терять надежду и будет помогать стране, ведь не хочет играть на руку врагу. После неспокойной ночи звезда вместе с сыном поехала в загородное имение Оли Поляковой восстанавливать силы.
"Сегодня от взрывов у нас пошла трещина на потолке. У Саши был сильный панический приступ - я не знала, как его успокоить, потому что сама испугалась до жгучей тошноты. Я знаю, что эти гнойные твари добиваются того, чтобы мы сломались. И, честно, я держусь из всех своих существующих и несуществующих сил. Держусь на какой-то искусственной мечте, вере и словах самоуспокоения, которые проговариваю себе как мантру. И на друзьях держусь, которые всегда протягивают руку поддержки. Сегодня нас к себе приказом королевы (Оли Поляковой - УНИАН) забрала к себе несложно догадаться кто", - рассказала знаменитость.
Напомним, ранее у известной украинской ведущей сгорел дом. Даша Малахова показала, как выглядит ее дом после пожара.