Ведущая также поделилась, что у ее сына во время очередного обстрела началась паническая атака.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала, какие повреждения получила ее квартира во время очередной атаки россиян. Знаменитость поделилась, как ее сын пережил обстрел.

В ночь на субботу, 7 сентября, оккупанты пытались нанести удар по столице. Они выпустили по Украине дроны. К счастью, силам ПВО удалось сбить беспилотники и в Киеве обошлось без жертв.

В результате взрывов получила повреждения квартира Ефросининой. В своем Instagram она рассказала, что в ее доме образовалась трещина на потолке. Это очень напугало саму ведущую и ее 10-летнего сына Александра. Мальчик находился в таком стрессе, что у него случилась паническая атака. Звездная мама, которая сама пребывала в подавленном состоянии, долго не могла успокоить сына.

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Мария говорит, что с каждым днем ей все сложнее восстанавливать равновесие и сохранять оптимизм. Однако она добавляет, что не будет терять надежду и будет помогать стране, ведь не хочет играть на руку врагу. После неспокойной ночи звезда вместе с сыном поехала в загородное имение Оли Поляковой восстанавливать силы.

"Сегодня от взрывов у нас пошла трещина на потолке. У Саши был сильный панический приступ - я не знала, как его успокоить, потому что сама испугалась до жгучей тошноты. Я знаю, что эти гнойные твари добиваются того, чтобы мы сломались. И, честно, я держусь из всех своих существующих и несуществующих сил. Держусь на какой-то искусственной мечте, вере и словах самоуспокоения, которые проговариваю себе как мантру. И на друзьях держусь, которые всегда протягивают руку поддержки. Сегодня нас к себе приказом королевы (Оли Поляковой - УНИАН) забрала к себе несложно догадаться кто", - рассказала знаменитость.

Напомним, ранее у известной украинской ведущей сгорел дом. Даша Малахова показала, как выглядит ее дом после пожара.

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