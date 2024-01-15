Певица выложила видео в сеть.

18-летняя дочь известной певицы Оли Поляковой - Маша - села за руль. Соответствующее видео выложила ее звездная мама у себя в инстаграме.

На видео заметно, что девушка нервничает, однако решительно едет вперед на внедорожнике марки Мерседес по заснеженной дороге. Рядом сидела Полякова и снимала первый опыт вождения дочери. Маша старалась не отвлекаться на камеру.

"Маша, ты что? Смотрите, Маша меня везет. Как оцениваете водителя? Класс!" - прокомментировала певица.

Видео дня

Как давно девушка получила водительское удостоверение и куда они ехали вместе с певицей - неизвестно. Маша лишь в конце видео спросила, куда именно ей дальше двигаться.

Напомним, недавно дочь Поляковой Маша лежала в больнице. Там ей сделали операцию. Девушка показала несколько фото из операционной, а потом сообщила, что с ней все в порядке. Причину хирургического вмешательства девушка не называла. Затем Оля Полякова выкладывала видео, как навещает свою дочь в больнице и смотрит с ней фильмы.

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