Маша рассказала, как себя чувствует.

Дочь известной певицы Оли Поляковой - Маша Полякова - попала в больницу, где ей сделали операцию. Судя по всему, она была плановой, потому что девушка вела блог из палаты.

На своей странице в Instagram Маша показала свою больничную палату и рассказала, что пока находится там одна. Девушка поделилась даже меню. На ужин ей принесли гречку и отбивную.

Кроме того, Полякова-младшая попала в конфуз. Она поделилась с поклонниками, что ночью решила помыть волосы, потому что была уверена, что к ней уже никто не зайдет.

Видео дня

Однако позже она увидела свет в окне и поняла, что за ней могли наблюдать из другой палаты, окна в которой находятся почти напротив.

"Я точно стояла здесь голенькой. Думаю, меня все видели", - поделилась Маша.

Затем девушка показала несколько снимков из операционной, а уже после хирургического вмешательства она вышла на связь и сообщила, что с ней все хорошо.

Однако Маша не стала уточнять, что именно стало причиной для операции.

Напомним, ранее стало известно о том, что в больницу попал отец Валерия и Константина Меладзе. У мужчины осложнения после коронавируса.

Вас также могут заинтересовать новости: