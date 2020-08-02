Дочь Оли Поляковой с гипсом на ноге рассекретила своего возлюбленного
11:40, 02 августа 2020Звезды
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Маша Полякова показала своего парня.
Маша написала пост / instagram.com/mashapolyakova
Дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша опубликовала в Instagram фотографии, на которых гуляет со своим парнем.
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Изначально пара прогуливалась по городу, фотографировалась возле фонтана, а затем Маша показала фото рентгена. На снимке видно, что девушка вероятно сломала палец на ноге. На следующем снимке парень везет девушку в коляске и целует ее в лоб.
"Какие же вы буськи просто", "Я украду твоего парня, он мне нравится", "Бедная, выздоравливай", - написали фанаты.
Маша показала фото / instagram.com/mashapolyakova
Маша показала фото / instagram.com/mashapolyakova
Как сообщал УНИАН, дочь Оли Поляковой в купальнике восхитила сеть фото в солнечных лучах.
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