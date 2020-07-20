Дочь Оли Поляковой в купальнике восхитила сеть фото в солнечных лучах

Маша Полякова опубликовала новое фото.

Дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша опубликовала в Instagram фотографию в купальнике.

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Девушка предстала в раздельном полосатом бежево-красном купальнике. Ее запечатлели, когда она сидела в коконе. Стоит отметить, что яркости фото добавили солнечные лучи, которые падали на Машу.

"Красивая, как солнце", "Просто без слов, богиня", "Секси", - написали фанаты.

При этом нашлись и те, кому фото не понравилось. Некоторые подписчики отметили, что фото достаточно развратное.

Как сообщал УНИАН, Оля Полякова сняла видео с дочерью.

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