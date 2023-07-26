По ее словам, тогда они не жили вместе.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина в программе "Взрослые девочки" рассказала, как во время кризиса в отношениях с супругом Тимуром Хромаевым нашла его переписку с другой женщиной.

В тот период супруги решили пожить отдельно, поэтому Маша решила проверить телефон Хромаева. Как оказалось, ему писали много девушек - художницы, писательницы и другие.

"И вот она ему там пишет: "Я так бы хотела с тобой встретиться, хотя бы один вечер, хотя бы какое-то свидание". А он ей отвечает смайликом. Я думаю: "Бл*дь". Может, он из-за вежливости ответил. А я думаю, вот нафига вообще ответил. Ничего, что мы уже жили по разным домам", – рассказала Ефросинина.

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Однако сейчас телеведущая говорит, что своему партнеру нужно доверять. Она отметила, что в отношениях важно, чтобы партнеры друг друга слышали.

По словам Ефросининой, до полномасштабного российского вторжения у них с Тимуром с этим были проблемы, однако после 24 февраля 2022 года он сильно изменился. Поэтому их отношения наладились.

"У нас были, и с его стороны, и с моей стороны, в кризисных ситуациях эти конченные моменты, когда мы подсматривали телефон. Мы с Тимуром тогда поняли, хочешь потерять партнера, залезай в его телефон", - говорит Маша.

Напомним, ранее Маша Ефросинина честно призналась о проблемах с мужем.

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