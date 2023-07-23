Ведущая рассказала, что последнее время ежедневно плачет.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала поклонникам о своем эмоциональном состоянии. По ее словам, сейчас у нее не самый легкий период.

В инста-сториз знаменитость пожаловалась на проблемы в отношениях с мужем. Она рассказала, что их отношения сейчас преодолевают новое испытание.

Ефросинина призналась, что ежедневно плачет и очень боится за мужа Тимура Хромаева, который с начала полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ.

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"У меня есть свои эмоции, своя жизнь, миллион обязанностей и ответственности за мое дело относительно помощи женщинам. Есть куча дел с моими детьми, для которых я уже полтора года и мама, и папа. Есть ежедневные слезы и страхи за Тимура, с которым отношения проходят очередное испытание", - написала Ефросинина.

Отметим, Маша Ефросинина и Тимур Хромаев вместе уже 20 лет. У них есть двое детей - дочь Нана и сын Александр. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину супруги стали реже видеться. Какое-то время Ефросинина жила за границей, а Хромаев с оружием в руках защищал Украину от оккупантов.

Напомним, ранее Маша Ефросинина гневно прошлась по мужчинам, веселящимся во время войны.

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