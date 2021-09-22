Певица предстала в вызывающем образе.

Украинская певица MARUV, которая последнее время гастролирует в РФ, снялась для обложки российского журнала Playboy в образе фехтовальщицы.

Звезда предстала в мини-платье с сеткой, которое едва прикрывало ее интимные части тела. Также она надела черный лаковый чокер и нанесла яркий макияж с акцентом на темные глаза. В руках она держит рапиру.

"Внимание! Небольшой сюрпрайз. Марув Борисовна на обложке Playboy", - подписала фото звезда.

"Ай, какой кайф", "Легендарно, твоя первая обложка", "Шикардос", "Божественно выглядит", "Ты просто бомба", "Пожар", - пишут поклонники в комментариях под снимком.

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Настоящее имя MARUV - Анна Корсун. Девушка выступает сольно с 2018 года. В 2017 году она выпустила первый альбом Stories, в который вошли семь композиций. 28 сентября 2018 года вышел дебютный альбом Maruv - Black Water.

22 марта 2019 года Maruv стала победительницей в четырёх номинациях украинской национальной музыкальной премии YUNA - "Открытие года", "Лучший дуэт" (MARUV & Boosin), "Лучший электронный хит" (Maruv & Boosin с треком Drunk Groove) и "Лучшая песня на иностранном языке" (Maruv - Drunk Groove).

3 ноября 2019 Maruv стала победителем конкурса MTV EMA в номинации "Лучший артист года по версии MTV Россия". Участие в награждении вызвало критику Maruv в социальных сетях.

29 ноября вышел мини-альбом Hellcat Story, состоящий из четырёх композиций. 16 декабря Maruv была выдвинута на премию YUNA 2020 в номинациях "Лучшая исполнительница", а также "Лучший электронный хит" и "Лучшая песня на иностранном языке" с песней "Siren Song".

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Автор: Диана Могилевич