Эпатажная украинская певица MARUV объявила, что их совместный с российским певцом Филиппом Киркоровым клип на песню Komilfo набрал 5 миллионов просмотров, и нарвалась на критику пользователей в сети.
Читайте такжеКиркоров и MARUV выпустили новый клип на песню Komilfo (видео)Исполнительница опубликовала новые фото со съемок клипа у себя в Instagram.
«Komilfo - 5 миллионов просмотров», – подписала она снимки.
Поклонники певицы поздравили MARUV с таким успехом, но нашлись и те, кто раскритиковал певицу за чересчур вульгарный образ в клипе:
«Деградация», «Пародия Гаги и деградация на платформе порно и эро индустрии», «Слишком пестрый образ. Быстро надоедает», «Вас я лично люблю и уважаю, Филиппа тоже. Но ваши костюмы – это однозначно перебор, простите», «По Бедросычу вопросов нет, давно за ним дурка плаче. Но ты, детка, упала ниже плинтуса».
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