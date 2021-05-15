Певицу раскритиковали за вульгарный образ.

Эпатажная украинская певица MARUV объявила, что их совместный с российским певцом Филиппом Киркоровым клип на песню Komilfo набрал 5 миллионов просмотров, и нарвалась на критику пользователей в сети.

Читайте такжеКиркоров и MARUV выпустили новый клип на песню Komilfo (видео)Исполнительница опубликовала новые фото со съемок клипа у себя в Instagram.

«Komilfo - 5 миллионов просмотров», – подписала она снимки.

Поклонники певицы поздравили MARUV с таким успехом, но нашлись и те, кто раскритиковал певицу за чересчур вульгарный образ в клипе:

«Деградация», «Пародия Гаги и деградация на платформе порно и эро индустрии», «Слишком пестрый образ. Быстро надоедает», «Вас я лично люблю и уважаю, Филиппа тоже. Но ваши костюмы – это однозначно перебор, простите», «По Бедросычу вопросов нет, давно за ним дурка плаче. Но ты, детка, упала ниже плинтуса».

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Автор: Катерина Шварц