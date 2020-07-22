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"Гуру соблазна": MARUV впечатлила фанатов эротическими фото

15:58, 22 июля 2020
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Певица опубликовала фото / instagram.com/maruvofficial

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Девушка в черной майке, воротнике и перчатках позировала на фоне однотонной стены. Ярким акцентом стали кошачий взгляд певицы и массивные кольца на среднем и безымянном пальцах.

"Потрясная", "Вы сильно красивая! Сильно талантливая", "Какая краля", "Богиня", "Ну не могу налюбоваться", - написали фанаты.

Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial

Как сообщал УНИАН, эпатажная MARUV показала круглую попу в шпагате.

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