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Эпатажная MARUV показала круглую попу в шпагате

12:19, 15 июля 2020
Звезды
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Певица показала видео / instagram.com/maruvofficial

Звезда в черных велосипедках и оверсайз футболке села на продольный шпагат. Под стопу певица подложила кубик, с помощью которого растягиваются гимнасты. С ними садиться на шпагат тяжелее, но эффективнее. 

Марув села на шпагат / Скриншот Instagram

Как сообщал УНИАН, MARUV написала новый порно-хит.

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