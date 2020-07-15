Эпатажная MARUV показала круглую попу в шпагате
12:19, 15 июля 2020Звезды
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Певица села на продольный шпагат.
Певица показала видео / instagram.com/maruvofficial
Украинская певица MARUV опубликовала в инста-сториз видео, на котором садится в продольный шпагат.
Звезда в черных велосипедках и оверсайз футболке села на продольный шпагат. Под стопу певица подложила кубик, с помощью которого растягиваются гимнасты. С ними садиться на шпагат тяжелее, но эффективнее.
Марув села на шпагат / Скриншот Instagram
Как сообщал УНИАН, MARUV написала новый порно-хит.
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