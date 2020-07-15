Эпатажная MARUV показала круглую попу в шпагате

Певица села на продольный шпагат.

Украинская певица MARUV опубликовала в инста-сториз видео, на котором садится в продольный шпагат.

Звезда в черных велосипедках и оверсайз футболке села на продольный шпагат. Под стопу певица подложила кубик, с помощью которого растягиваются гимнасты. С ними садиться на шпагат тяжелее, но эффективнее.

Как сообщал УНИАН, MARUV написала новый порно-хит.

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