"Блин, месячные не оттуда": окровавленная дочь Поляковой шокировала фото для Vogue

Поклонники девушки отметили, что шутка про месячные была не слишком умной.

15-летняя дочка украинской певицы Ольги Поляковой Мария шокировала поклонников фотографией для Vogue, на которой у нее из носа течет кровь.

Снимок девушка выставила на своей странице в Instagram.

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«Блин, месячные не оттуда. О, и кстати, кровь настоящая», - подписала фотографию Мария Полякова.

Поклонники девушки отметили, что шутка про месячные была не слишком умной.

«Мда, такая себе подпись…», А что-то мудрое написать?», «Маша, что ты гонишь в последнее время, зачем такое выкладываешь… У тебя проблемы со здоровьем? Не пугай», «Жду комментарий мамы», «Да, похоже, у неё проблема с головой...».

Другие пользователи заметили, что у Маши уже были подобные фотографии, на которых она в крови.

«*Кровь у обычных людей* нужно остановить. *Кровь у Маши* можно сделать фотку», - написал один из поклонников девушки.

Как сообщал УНИАН, 15-летняя дочка украинской певицы Ольги Поляковой Мария напугала поклонников фотографией, на которой у нее разбитый в кровь нос.