"Упала с коня": 15-летняя дочка Поляковой напугала поклонников разбитым носом (фото)

Что интересно, конь позирует рядом с Машей Поляковой и смотрим прямо в камеру.

15-летняя дочка украинской певицы Ольги Поляковой Мария напугала поклонников фотографией, на которой у нее разбитый в кровь нос.

Снимок девушка выставила на своей странице в Instagram.

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«Сегодня упала с коня, разбила нос и повредила ногу, но фоточку не сделать не могла», - пояснила Мария Полякова.

На снимке дочка Поляковой позирует, лежа на песке. Несмотря на то, что у девушки разбитый нос, видно, что она в приподнятом настроении. Что интересно, конь позирует рядом с ней и смотрим прямо в камеру.

«Кататься конечно же круто, но будь осторожнее. Шрамы девушек не красят. Можно получить серьезные травмы. А ты такая красоточка и умничка», «Береги себя! И носик! И ножку!», «Реакция коня шикарна», «А лошадь такая: «Ребят, я тут не при чем, сам в афиге», «Конь позирует», «Кажется, конь в шоке», «Конь красивый, колени лучше зажимай и пятку вниз. Тело назад и плечи расправь. Тогда тебя даже самый агрессивный конь не скинет», - советовали поклонники.

Как сообщал УНИАН, не так давно Мария Полякова удивила своих поклонников новой фотографией, на которой она выглядит намного старше своих лет.