"Любитесь": полуголая MamaRika показала постельное фото с мужем
Украинская певица MamaRika опубликовала в Instagram новое фото со своим супругом комиком Сергеем Середой.
На снимке пара позирует в белоснежной постели. Певица голышом сидит на краю кровати и повернута спиной к своему супругу, а он нежно ее обнимает сзади и целует в плечо.
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"Немного вечернего вам в ленту. За окном дождь, поэтому настроение соответствующее... Любитесь, ибо только это имеет смысл", - подписала фото певица.
Фанатам пришлась по душе такая фотография и они отметили, что пара выглядит очень красиво.
"Боже мой, какие сладенькие", "Нежность", "Любитесь, ибо вы этого достойны", - написали подписчики.
Как сообщал УНИАН, ранее MamaRika рассказала о трудностях в отношениях.
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