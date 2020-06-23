"Любитесь": полуголая MamaRika показала постельное фото с мужем

Артистка порадовала фанатов новым снимков.

Украинская певица MamaRika опубликовала в Instagram новое фото со своим супругом комиком Сергеем Середой.

На снимке пара позирует в белоснежной постели. Певица голышом сидит на краю кровати и повернута спиной к своему супругу, а он нежно ее обнимает сзади и целует в плечо.

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"Немного вечернего вам в ленту. За окном дождь, поэтому настроение соответствующее... Любитесь, ибо только это имеет смысл", - подписала фото певица.

Фанатам пришлась по душе такая фотография и они отметили, что пара выглядит очень красиво.

"Боже мой, какие сладенькие", "Нежность", "Любитесь, ибо вы этого достойны", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее MamaRika рассказала о трудностях в отношениях.

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