"Я воин по жизни": певица MamaRika рассказала о трудностях в отношениях

Певица призналась, что в семье лидером должен быть кто-то один и это должен быть мужчина.

Украинская певица MamaRika рассказала, что, как и в каждой семье у нее с мужем Сергеем Середой были проблемы. Это проявлялось в ее чрезмерном желании во всем быть лидером, когда, по ее мнению, именно мужчина должен быть им.

Артистка призналась, что является воином по жизни, потому что всего привыкла добиваться собственными силами. Из-за это она "зачерствела" и возникла защитная реакция, которая проявлялась в лидерстве, написала она в Instagram.

"Одно дело, когда это касается работы, но я постоянно боролась за лидерство, даже со своим мужем дома, я и не заметила, как это стало большой проблемой. В семье должен быть только один лидер – он", – убеждена MamaRika.

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Но все изменилось после свадьбы, которое состоялась в Таиланде недавно. Пара намного лучше открылась и познала друг друга в медовом месяце даже после 5 лет отношений.

"Что-то кардинально изменилось в нас обоих и мы расставили все на свои места. Это была магия с первого дня, как мы сели в самолет и до сегодня! Что именно стало причиной этому – отдых, смена обстановки, наша свадьба, точно не скажу. Но вмиг я стала более чувственной, беззащитной и женственной... Я просто "сложила оружие", почувствовала, что я в безопасности, и рядом именно тот, кому можно наконец-то показать свою слабость... И это такой кайф", – добавила артистка и спросила пользователей, согласны ли они с тем, что дома женщина должна быть заботливой и нежной, а свою независимость оставлять за порогом дома.

Счастливая MamaRika поделилась результатами романтической видеоистории из ее свадебного дня, где на церемонии был только местный составитель браков и влюбленная пара.

Как сообщал ранее УНИАН, певица MamaRika презентовала клип на песню "Маемо", который сняли во время медового месяца в Таиланде.