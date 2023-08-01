Теперь она распространяет сборы на украинскую армию.

Малоизвестная певица Zelenooka после скандала с вымогательством под видом "помощи детям Бахмута" резко решила поддержать украинскую армию. Ранее она попыталась замолчать инцидент с "благотворительным" концертом, чтобы не звучать в "негативном контексте", а сейчас продвигает сборы на авто для ЗСУ.

В инста-сториз Zelenooka, которая своим поведением фактически позволила мошенниками спекулировать на теме войны и разводить людей на деньги, попросила своих подписчиков сделать последний рывок в сборе средств для армии.

Также она распространила петицию о присвоении военному звания Героя Украины.

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Кроме того, если Zelenooka не захотела разглашать информацию о скандале с мошенничеством на концерте "для детей Бахмута", то вот о помощи для беззащитных животных она говорит с радостью. Она поделилась фотографией собаки из приюта и попросила подписчиков собрать денег ей на корм.

Напомним, ранее СМИ стало известно о том, что участник шоу "Украина имеет талант" Никита Прилуцкий предложил Zelenooka принять участие в благотворительном концерте, однако за это нужно было заплатить 500 долларов.

Певица рассказала об этом у себя в "историях", однако когда журналистам потребовалась ее помощь в рамках расследования, она отказаласть от комментариев, чтобы ее имя не звучало в "негативном контексте".

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