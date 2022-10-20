Музыкант, поэт и волонтер показал подписчикам рисунок, который нарисовала его 10-летняя дочь.

Украинский поэт и лидер группы "Жадан і собаки" Сергей Жадан показал фото своей дочери и ее трогательный рисунок. 10-летняя Мария изобразила родной город Харьков и кошку, по которой очень скучает. Снимок картины и ее автора Сергей обнародовал в своем Instagram-блоге.

"Мария нарисовала Харьков и свою кошку, по которой очень скучает. Берегите себя и не впадайте в уныние", - прокомментировал Сергей Жадан.

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На рисунке изображена беседка около фонтана "Зеркальная струя" в харьковском сквере Победы. Рядом изображены опавшие листья, поэтому можно понять, что Мария изобразила именно осенний период. Также рядом с аркой сидит кошка, по которой девочка очень скучает.

Реакция соцсетей

Фанаты, которые узнали родное место, были очень растроганы. Некоторые поклонники написали, что не могут сдержать слез:

"Это очень атмосферный рисунок…"

"Какая красивая картинка! Маленький художник"

"Мы все скучаем по Харькову… Очень талантливая дочь у вас, Сергей!"

"Хороший рисунок, сразу видно, что Харьков"

Напомним, недавно Сергей Жадан получил награду за оборону Харькова. Известный харьковчанин активно помогает военным и волонтерам, которые защищают его родной город.

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