Максим Девизоров рассказал, служил ли он вместе с украинскими культурными деятелями.

Украинский актер, звезда сериалов "Мирный 21", "Первые ласточки", "Новенькая" Максим Девизоров, который в 2022 году стал на защиту страны, ответил, должны ли украинские артисты воевать на фронте. Знаменитость также рассказал о своей службе и побратимах.

В интервью для OBOZ.UA кинозвезда отметил, что многие украинские деятели культуры сейчас служат в рядах ВСУ, поэтому он не считает, что в сложные времена они отстранились и не помогают защищать Украину. Максим убежден, что артисты - это не исключение. Они обязаны воевать, как и представители других профессий. В то же время он считает, что культура играет важнейшую роль в сохранении нации, поэтому необходимо, чтобы некоторые артисты оставались в тылу, а театры, кино и другие учреждения продолжали развиваться.

"А я не могу сказать, что актеры и представители других профессий из мира кинопроизводства как-то в стороне остались от того, что происходит в стране. Большой процент - в армии. Культура является важнейшим фактором для сохранения нации. Поэтому нужно давать возможность и театрам, и другим культурным учреждениям функционировать надлежащим образом. Но вместе с тем - творческим людям место на фронте, так же, как и строителям, водителям, бизнесменам", - подчеркнул Девизогров.

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Военный также вспомнил, что вместе с ним в роте служили и другие актеры, которые работают во львовском театре. Кроме того, были и состоятельные бизнесмены. Поэтому, как говорит артист, на фронте можно встретить разных людей, но у всех них одна миссия - защита Украины.

"У нас в роте было трое актеров из львовского Театра Заньковецкой. Были люди из списка Forbes. У каждого разный доход, разные жизненные принципы и опыт. Но мы все работали на одно - защиту наших семей", - подчеркнул Максим.

К слову, Девизоров пополнил ряды ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения. Он прошел Донецкое и Харьковское направление в составе 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. А сейчас артист служит в Отделе коммуникаций Командования Сил ТРО ВСУ. Его задачей является создание документальных фильмов и сюжетов о войне. В то же время Максим уже вернулся к своей профессии и сейчас его можно увидеть в спектаклях Киевского театра драмы и комедии на левом берегу.

Напомним, ранее Максим Девизоров резко высказался о бывшей, которая родила от другого. Актер признался, свободно ли его сердце после развода.

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