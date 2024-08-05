Эти артисты снимались в известных фильмах и сериалах, а сейчас защищают Украину.

После начала полномасштабного вторжения немало украинских знаменитостей кардинально изменили свою жизнь и отправились на фронт. В частности, многие актеры театра и кино отказались от привычной жизни, взяли в руки оружие и теперь выполняют важнейшую роль для государства - защищают Украину и своих родных.

УНИАН расскажет, кто известных актеров пополнил ряды ВСУ и какой путь прошел каждый из них за 2 года кровавой войны.

Максим Девизоров

Актер известен своими ролями в сериалах "Первые ласточки", "Новенькая". С первых дней полномасштабного вторжения Максим находится на службе. В прошлом году министр обороны наградил артиста нагрудным знаком "За образцовую службу".

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Тогда 28-летний Девизоров рассказывал, что для него большая честь получить награду. Он делился, что сейчас служит в 103-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны.

"Каждый день каждый из ребят, с которыми мне посчастливилось за это время познакомиться и подружиться, делает все необходимое для приближения нашей победы", - говорил актер.

Ахтем Сеитаблаев

Знаменитый украинский режиссер и актер стал художественным руководителем подразделения ТрО "Медиа" штаба командования сил ТрО. Как известно, Сеитаблаев получил травму во время пребывания на военном полигоне. В июне он перенес сложную операцию.

"Это травма не такая катастрофическая, слава всевышнему, как, к сожалению, иногда происходит у моих собратьев и сестер. Поэтому ничего, все пройдет. Реабилитация впереди, на полигон вернусь не так скоро, как хотелось бы. Думаю, через пару месяцев я вполне смогу выполнять те задачи, которые ставит командование", - делился 51-летний Ахтем.

К слову, артист работал над известными лентами "Киборги", "Захар Беркут", "Домой".

Юрий Фелипенко

Юрий Фелипенко присоединился к батальону ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр. Это подразделение добровольцев, сформированное в первые дни полномасштабного вторжения. Сейчас артист проходит военные учения и получает армейские знания. Звезда сериала "Обещание Богу" рассказывал, что не жалеет о своем решении пополнить ряды ВСУ.

"Находясь здесь, я уже чувствую, что я необходим. Я немного знаю в армейской теме, но охотно учусь. Я действительно получаю удовольствие. Сейчас я еще более уверен в своем выборе, чем был до этого. Сейчас совсем не думаю об актерстве. Мне это пока неинтересно", - делился Фелипенко.

Андрей Фединчик

Сразу после 24 февраля 2024 года актер пополнил ряды ТрО. Пока неизвестно, в каком подразделении служит Фединчик, поскольку он сам не раскрывает этих подробностей. Артист ушел из кино и посвятил себя защите страны.

Его жена - актриса Наталья Денисенко - также сохраняет конфиденциальность. Они лишь отмечала, что видится с любимым крайне редко, потому что он постоянно находится на фронте. Ранее она рассказывала, как переживает разлуку с Андреем. Сейчас звездному военному 39 лет.

Напомним, ранее Сергей Жадан рассказал о службе в ВСУ. Писатель поделились первым впечатлениями от военной подготовки.

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