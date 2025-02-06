Актер-военный Максим Девизоров в интервью УНИАН рассказал, как решил пополнить ряды ВСУ, что самое тяжелое для него на войне, а также о работе над новым спектаклем и болезненном разводе.

Макс, вскоре состоится премьера спектакля "И в горе, и в радости", основанного на вашей пьесе. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Это ваша личная история? Кто сыграет в спектакле? Будете ли в нем участвовать непосредственно вы?

Пьеса создана в рамках проекта "Театр Ветеранов". Когда я вернулся из зоны боевых действий, мне представилась возможность, еще будучи действующим военнослужащим, приобщиться к воплощению этого проекта в роли менеджера, актера и, собственно, драматурга. Когда встала задача написать пьесу, основанную на собственном опыте, я решил поработать с событием, которое меня просто вынесло в свое время - известие о разводе и измене от девушки, которую я на тот момент любил. Поэтому в пьесе есть моменты, взятые из жизни, но также есть место и художественной выдумке.

В спектакле будут играть молодые и талантливые актеры из разных столичных театров, а также участники боевых действий. В основном ребята не имели ранее актерского опыта. Тем интереснее работать над спектаклем. Да, я тоже буду играть в этой работе.

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Какие сюжетные линии увидят зрители?

Одна сюжетная линия будет рассказывать об истории любви девушки и бойца, который получил ампутацию в результате ранений, полученных во время выполнения задания. То есть мы пытаемся как-то обобщить тот опыт, который переживают наши люди в связи с приходом в нашу жизнь, еще и на такой длительный период, войны

Вы были женаты на Светлане Гордиенко, однако развелись. Можете вспомнить этот период? Это было взвешенное решение? Как вы это пережили?

Тяжело переживал. Собственно, в пьесе, а впоследствии и в спектакле, я достаточно откровенно поделился тем, что переживал в тот период. Как видите, пока жив... Верю, что среди побратимов будут те, кому крайне важно будет посмотреть на эту историю со стороны, чтобы искать силы двигаться дальше. Поскольку подобные истории сейчас не редкость. К сожалению.

Почему решили создать пьесу на основе вашего развода? Это желание расставить все точки над "і" или что-то другое?

Это мой способ отыскать за что зацепиться в этой жизни. Представьте, мое состояние, когда я много месяцев ищу возможности перевестись в тыл, чтобы быть ближе к любимому человеку, а оказывается все зря... Без сомнения, здесь есть о чем поговорить... Вообще, такая неспровоцированная несправедливость перекликается с ходом этой войны. Как бы ни было больно, но я уже научился принимать, что иногда люди выбирают не ту сторону. Поэтому при создании пьесы я сосредоточился на том, чтобы диалог состоялся в первую очередь с самим собой. Где брать силы, чтобы продолжать этот путь.

Ваша бывшая жена вскоре после развода родила ребенка. Поддерживаете ли вы связь? Возможно, поздравили ее с пополнением?

Спросите лучше у нее.

Расскажите о своей военной службе. На каком направлении сейчас находитесь?

Присоединился к войску в марте 22-го, долгое время служил в 103-й отдельной бригаде Сил Территориальной обороны. Имею там много побратимов, с которыми вместе были в Донецкой области, затем - на Харьковщине. Некоторые из городов, где мы раньше стояли, оказались в оккупации. А несколько месяцев назад я присоединился к подразделению ТРО Медиа, где под руководством полковника Дмитрашкивского, под кураторством Ахтема Сеитаблаева, у меня появилась возможность заниматься созданием Театра Ветеранов. Это огромная удача быть причастным к созданию такого места, где воины, которые видели самое страшное, могут прийти и будут чувствовать себя в безопасности. Здесь их выслушают.

После службы крайне трудно возвращаться к привычной жизни - часто уже нет того окружения, которое считал своим, совсем по-другому смотришь на вещи... Поскольку ценности приобрели совсем простые - проявления человечности и поддержки... Я наконец понимаю, почему пацанов иногда так тянет назад.

Какое боевое задание было для вас самым сложным?

Так чтобы одну задачу выбрать - трудно. Самым сложным было и есть перемещение - к позициям и от позиций... Особенно надо быть начеку. Потому что не знаешь откуда бахнет - снизу, сверху или сбоку.

Как вы чувствуете себя, когда приезжаете домой? Нет ли желания поскорее вернуться на фронт, или, возможно, навсегда уже остаться дома?

Мне неловко... Я благодарен за возможность побыть дома, увидеть родных, но не чувствую, что я вернулся окончательно. А мечтаю именно об этом.

Как вы считаете, все ли мужчины должны с оружием в руках защищать страну? Или артисты, например, могут быть более полезными в тылу?

Да, безусловно, на фронте нужны люди. Это наивысший приоритет в воюющей стране. В моей роте было трое актеров из театра Заньковецкой. Львы! Но если кто-то заинтересован в том, чтобы украинский театр, украинское кино не загнулось, актеры и режиссеры тоже должны работать.

Как вы приняли решение пойти на фронт? Как ваши родные на это отреагировали?

Без колебаний. И я искренне благодарен, что стал в один ряд с людьми, для которых свобода - не простой звук.

Планируете ли вы вернуться к актерству после войны?

Я не знаю, что будет после войны. И не знаю, буду ли я.

О чем сейчас мечтаете больше всего?

О том, чтобы мои друзья не погибали в бою.

Что сказали бы себе пять лет назад и что скажете через несколько лет?

Занимайся больше спортом, стань монстром дисциплинированности и меньше торчи в инстаграме. А через несколько лет, даст бог, хотел бы сказать себе: "Видишь, в конце концов, как были люди твоей самой большой отрадой, так и есть. Тебе с этим всегда везло. Хотя и не всегда встречались именно те".