Мадонна покорила сеть очередной эпатажной выходкой.

Американская поп-икона Мадонна разгорячила сеть новыми откровенными фотографиями из домашней фотосессии.

Серию эротических фото эпатажная звезда выложила на своей странице в Instagram.

На многих кадрах, сделанных в спальной комнате, певица позировала почти голая: в сексуальном боди, в прозрачных колготках и в стрингах.

Мадонна, привыкшая к провокационным выходкам, на этот раз показала поклонникам нецензурные фото с голой грудью и широко разведенными ногами.

"Ангел видит меня всю", - подписала пост Мадонна.

Через полчаса после выложенных фотографий страницу поп-иконы "штурмовали" одобрительные комментарии фанатов. Однако были и те, кто не понимал, зачем их кумир на это пошла, обращая внимание на якобы возраст певицы.

Ранее Мадонна снялась в образе мертвой Мэрилин Монро, из-за чего американку обвинили в эстетизации самоубийства.

Своими упругими ягодицами икона поп-сцены похвасталась и в эфире шоу Джимми Фейлона.

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Автор: Виолетта Орлова